Meghan feierte mit Promi-Clique - aber ohne Harry

Meghan mit Promi-Freundinnen unterwegs

Mit den Promi-Freundinnen lässt es sich so und so genauso gut feiern wie mit dem Ehemann, dachte sich Meghan wohl und ließ sich auch gleich mit ihrer berühmten Clique ablichten. Aber Meghan, Schauspielerin Kerry Washington und Sängerin Kelly Rowland, die sich laut „Daily Mail“ prächtig amüsierten, waren nicht die einzigen Promis, die an diesem Abend das SoFi Stadium in Los Angeles stürmten.