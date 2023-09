Mühlkreisbahn erfasste PKW von 81-Jähriger

Am Dienstag um kurz vor acht Uhr wollte eine 81-jährige Ottensheimerin den Bahnübergang beim Sportplatz in Walding überqueren, als sie das orange Licht bemerkte. Sie versuchte noch zu bremsen, geriet dabei aber auf die Gleise, und der Schranken ging auf das Dach ihres Mazda nieder. Der Zugführer, ein 22-jähriger Linzer leitete sofort eine Notbremsung ein, doch vergebens: Der Triebwagen krachte in das Heck des Kleinwagens.