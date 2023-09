Akku-Ladegerät löste Brand in Werkstatt aus

Laut Polizei wollte ein 22-Jähriger am Montagabend in der Werkstatt seines Vaters einen Akku aufladen. Dabei steckte er einen Nachbauakku in das Original-Schnellladegerät, das auf einer Werkbank stand. Vermutlich durch Überladung überhitzte der Akku und begann samt Ladestation zu brennen.