„Ernste Terrorgefahr“ nach Datenpanne

Wie berichtet, wurden auf Anfrage eines Bürgers aus Versehen die Nachnamen, Dienstgrade und Einsatzorte all ihrer fast 10.000 Beamten und Beschäftigten herausgegeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass nunmehr auch militante Splittergruppen im Besitz der Daten sind. Für diese sei es nun einfacher, Beamte und Beschäftigte des Police Service of Northern Ireland (PSNI) zu identifizieren und anzugreifen, sagte Richard English von der Queen‘s University in Belfast am Dienstag.