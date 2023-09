Grazer Kinder bekommen gratis Geigen-Unterricht

Antonio Vivaldi kennt jeder. Er hat aber nicht nur Musik geschrieben, sondern auch in einem Waisenhaus in Venedig unterrichtet. „Das waren Kinder, die sonst nicht zu Musikunterricht gekommen wären“, weiß Daniela Hölbling. Dieser Gedanke ist es auch, der dem Grazer „Projekt Vivaldi“ zugrunde liegt, das die Violinistin initiiert hat: „Wir wollen die klassische Musik, in meinem Fall die Geige, die ja oft als elitär angesehen wird, niederschwellig zugänglich machen, und neue Talente entdecken.“