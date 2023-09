Entlastung beim Luft-100er für Tiroler gefordert

Man habe maßgeblich zur Luftgüte in Tirol beigetragen, stellen die Tiroler Frächter in einer Aussendung klar. Nun fordert man, die Tiroler für ihre Arbeit zu belohnen. Der „IG-Luft-100er“ soll demnach aufgehoben werden. Branchensprecher will auf andere Verursacher lenkern.