Netanyahu will alle Eritreer aus Israel abschieben

Gewalt auch in Deutschland, Schweden und Norwegen

Zu ähnlichen Ausschreitungen war zuletzt auch in Deutschland, Schweden und Norwegen gekommen. Seit der Unabhängigkeit Eritreas von Äthiopien vor rund 30 Jahren regiert Präsident Afewerki das Land mit einer Übergangsregierung. International geriet Afewerki zuletzt in die Kritik, da die eritreische Armee mehreren UN-Berichten zufolge im äthiopischen Bürgerkrieg bis November 2022 an der Seite der äthiopischen Zentralregierung schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben soll. Zudem sind in dem Land viele Freiheitsrechte weitgehend eingeschränkt.