Mbappe trifft erneut doppelt bei PSG-Sieg in Lyon

Kylian Mbappe hat seinen zweiten Doppelpack in der Ligue 1 in Folge erzielt. Der Superstar von Paris Saint-Germain traf am Sonntag beim 4:1-Auswärtssieg bei Olympique Lyon zweimal (4./Elfmeter, 45.+2). Damit besserte der 24-jährige Stürmer sein Saison-Torkonto auf fünf Treffer auf.