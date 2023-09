Blick zum Seeufer endet mit Crash gegen Böschung

Von Feuerwehr befreit

In weiterer Folge kippte der Pkw um. Die beiden Mitfahrer hatten Glück und konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Nicht so der Lenker: Er zog sich Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungshubschrauber flog den 79-Jährigen in das Krankenhaus Zams.