Saab-Nachfolge: Auch dieser Jet geht ins Rennen

Vom Strömungsabriss unbeeindruckt

In dem kreisrunden Trainingsgebiet östlich von Prag wird es derweil sportlich: Loopings, Rollen und Steilkurven drücken die beiden Insassen in den Sitz, immer schwerer fällt das Atmen, der Sauerstoff muss aus der Maske „gesaugt“ werden. Testpilot David Jahoda am Frontsitz demonstriert eine kritische Eigenschaft jedes Flugzeuges: das Verhalten, wenn die Luftströmung über den Tragflächen abreißt. Der Jet also entweder zu langsam zum Fliegen wird, oder zu abrupt eine Kurve zieht. In beiden Fällen geht ein immer stärker werdendes Rütteln durch die Maschine, bis sie gutmütig wegkippt und abgefangen werden kann. Eine Eigenschaft, die zukünftigen Trainingspiloten notwendige Sicherheit bietet.