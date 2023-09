Standfest: „Da braucht man nicht diskutieren“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer):

„Ich mache es an der Topleistung von Altach fest, die super eingestellt waren, unheimlich leidenschaftlich gekämpft haben und uns damit das Leben schwer gemacht haben. Wir haben kaum Wege gefunden, um durchzukommen, den kompakten Block aufzubrechen und bei der ein oder anderen Situation wirklich Glück gehabt, wo Nuhiu etwa nur Millimeter im Abseits steht. Wir sind dann mit einer individuellen Aktion von Kiteishvili in einer sehr schwierigen Phase in Führung gegangen. Was mich sehr freut, ist, dass nachdem Altach völlig verdient den Ausgleich schafft, im Flow ist und eine richtige Energie von der Fanseite entsteht, wir es nochmals schaffen, den Siegestreffer zu erzielen. Das gelingt nicht vielen Mannschaften da. Es war eine schwierige Partie, ein glücklicher Sieg, aber insgesamt hat es trotzdem auch einen Hauch von Klasse.“