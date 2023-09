Obersteirer-Derby als Fan-Magnet

Ein Fußball-Fest der Extraklasse steigt heute in Kapfenberg. Wo die Falken in der Regel ja vor fast verwaisten Tribünen auflaufen müssen. Nicht so heute, im Stadion wird der Bär steppen. An die 3500 Zuschauer werden erwartet. Der Grund: Das erste Obersteirer-Derby in der Zweiten Liga seit 15 Jahren.