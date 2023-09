Grazer Sezession feiert ihre ersten 100 Jahre

Die erste Ausstellung der Sezessionisten fand im Herbst 1924 statt und lockte mehr als 3000 Neugierige an. Doch die Zeiten blieben nicht immer so freundlich wie in den ersten Jahren. 1938 wurden von den Nazis sämtliche Kunstvereine aufgelöst, die Werke der meisten Sezessionisten als „entartet“ eingestuft.