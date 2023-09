Tierfilmer Kieling flog aus YouTube-Serie

Influencerin im Netz beschimpft

Die betroffene Influencerin selbst wurde unterdessen im Netz teils wüst beschimpft. User hielten ihr vor, „schuld“ am Rauswurf Kielings zu sein. „Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist“, so die 23-Jährige in ihrem Statement. Generell wolle sie aber nicht, dass das Positive an „7 vs. Wild“ von der Affäre rund um Kieling überschattet werde.