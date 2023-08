Flughafen-Farce um Muskel-Influencer aus Salzburg

In der neuen Staffel von „7 vs. Wild“ ist auch der Salzburger Social-Media-Star Sascha Huber dabei. Diesmal findet die Reality-Spielshow in Kanada statt. Die Anreise des Fitness-Influencers wurde aber vom Chaos am Frankfurter Flughafen erschwert. Dieses brachte den Pongauer an seine körperlichen Grenzen.