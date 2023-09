Einbrecher löst Alarm aus: Fluchtversuch vereitelt

Ein Einbrecher trieb in der Nacht auf Samstag in Kappl im Tiroler Oberland sein Unwesen. Der Täter hatte sich Zutritt zu einem Unternehmen verschafft und dabei den Alarm ausgelöst. Als die Polizei vor Ort eintraf, schlich der zunächst Unbekannte am Dach herum. Spektakuläre Fluchtversuche folgten - diese konnten die Beamten aber vereiteln.