Gericht: Kickls Ruf durch ORF-Sager geschädigt

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat mit einer Unterlassungsklage gegen den ORF vor dem Handelsgericht in erster Instanz Recht bekommen. Anlass war die Bezeichnung „die ganze blaue Regierungsbande“, die in einem „ZiB-Magazin“-Beitrag mit dem Titel „Ministerkarussell dreht sich weiter“ gefallen war. Kickl werde damit „unrichtigerweise eines unehrenhaften Verhaltens bezichtigt und sein Ruf als Politiker geschädigt“, heißt es in dem Urteil. Der ORF kann dagegen berufen.