Alonso: „Wir entschuldigen uns bei allen Fans“

Qualifying verspricht Spannung

Nach seinem zweiten Platz in Zandvoort will der Routinier in Monza nachlegen. Alonso rechnet mit einem engen Qualifying: „In Monza gibt es nur sechs Kurven, sodass alle von P6 bis vielleicht P16 innerhalb von zwei oder drei Zehnteln liegen. Wir müssen also sicherstellen, dass wir im oberen Teil dieser Gruppe sind.“