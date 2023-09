Das Qualifying von Monza ab 16 Uhr im LIVETICKER

Weltmeister Max Verstappen peilt beim Großen Preis von Italien den zehnten Rennsieg in Serie an, nachdem er in der Vorwoche beim Heim-GP in Zandvoort die Bestmarke von Sebastian Vettel (9) eingestellt hatte. Heute will er sich dafür die perfekte Ausgangsposition erarbeiten. Doch auch die Konkurrenz darf leise hoffen, da Monza in den vergangenen Jahren Überraschungssieger mit sich gebracht hat.