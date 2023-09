Deutsche Bergwacht rettete abgestürzte Hündin

Die Bergwacht forderte einen Hundeführer der Bergwacht-Lawinen- und Suchhundestaffel Chiemgau an. Zusätzlich musste aufgrund der fortschreitenden Tageszeit und des gefährlichen Geländes auch ein Hubschrauber ausrücken. Die Besatzung wurde kurz nach 19:30 Uhr am Eisenrichter in Hallthurm abgesetzt. Dort machten sich die Bergretter mit dem Lawinenhundeführer auf die Suche nach den zwei Frauen und dem Hund.