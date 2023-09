Außenministerin nach „verbotenem“ Treffen gefeuert

Ein überraschendes Treffen zwischen der libyschen Außenministerin Najla Mangush und ihres israelischen Amtskollegen Eli Cohen in der Vorwoche in Rom hat zu einem Aufruhr im nordafrikanischen Land geführt. Mangush musste ihren Posten räumen. Während Cohen von Gesprächen über das „große Potenzial“ einer Zusammenarbeit der beiden Staaten sprach, wurde die Begegnung von der Regierung in Tripolis als „zufällig“ heruntergespielt. Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba betonte am Freitag, dass es keine Normalisierung der Beziehungen zwischen seinem Land und Israel geben werde.