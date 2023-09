„Luxus in DNA der Kids“: Costner-Ex will mehr Geld

Baumgartner will mehr Geld von Costner

Zuletzt wurde vom Richter ja festgelegt, dass Baumgartner 129.000 Dollar Unterhalt im Monat von Costner erhalten soll. Dieser hatte zuvor argumentiert, dass er lediglich 60.000 Dollar an seine Ex zahlen will. Nun möchte Baumgartner die monatliche Summe aber auf 175.057 Dollar erhöht haben.