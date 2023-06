Costner will nicht für Beauty-OPs seiner Ex zahlen

Er kämpft mit harten Bandagen gegen die Forderungen seiner Noch-Ehefrau, die 248.000 Dollar pro Monat verlangt, „um meinen Kindern den gewohnten Lebensstil zu bieten“. Kevin Costner schießt jetzt zurück. Er behauptet in den Gerichtsunterlagen, dass Christine Baumgartner in Wirklichkeit ihren Lebensstil finanzieren will - genauer gesagt ihren Fitnesstrainer und ihre Schönheitsoperationen.