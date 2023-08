Teures Wasser | Erfüllungsgehilfen

Aufgeblättert und darauf angesprochen hat die rote Wahlkampfhoffnung den Schuldigen schnell gefunden: „Weil die Regierung bei der Teuerung bis heute untätig geblieben ist, sind die Gemeinden gezwungen, durch Gebührenerhöhung die Finanzierung der örtlichen Daseinsvorsorge abzusichern.“ Die Regierung wiederum spielt den Ball zurück an Babler und alle seine Amtskollegen: In ihrem neuesten Anti-Teuerungsprogramm wirft sie den Gemeinden Geld in die Kassen, damit sie die Gebühren nicht mehr erhöhen. Und nun haben die roten und blauen Bablers an den Ortsspitzen im ganzen Land ein Problem: Nutzen sie das koalitionäre Angebot und frieren die Abgaben auf Wasser und Co ein, wirken sie aktiv der Teuerung entgegen - und spielen vor allem der ÖVP, ein wenig auch den Grünen, in die Hände. Werden zu Erfüllungsgehilfen. Das schadet ihren Parteien auf Bundesebene bei den Wahlen im kommenden Jahr. Halten sie jedoch an den Steigerungen fest, riskieren sie recht schnell die Wut ihrer Bürger und damit die Funktionen als Ortskaiser - ohne eine lukrative, ausfüllende Funktion auf Bundesebene zu haben, wie die des SPÖ-Chefs. Ein Risiko, das kein Bürgermeister eingehen wird. Farbe hin oder her. (ts)