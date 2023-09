Markt in Gleisdorf: Streetfood vom Allerfeinsten

Die „Streetfood Market Austria“-Tour macht an diesem Wochenende wieder in Gleisdorf Station. Der Hauptplatz verwandelt sich dabei heute, Freitag, Samstag (jeweils von 11 bis 22 Uhr) und am Sonntag (von 11 bis 18 Uhr) zur großen Bühne für feinste internationale Straßenkulinarik.