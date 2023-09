Rund 19.000 Taferlklassler drücken die Schulbank

Das letzte Wochenende in den Ferien steht an, bevor am Montag wieder die Schule für mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche in NÖ losgeht. Genau genommen werden mit Schulbeginn 69.052 Kinder eine Volksschule besuchen, 42.001 Jugendliche eine Mittelschule, 2.847 Schüler gehen in eine Sonderschule und 2.314 Schüler besuchen eine Polytechnische Schule. 5.898 Schüler werden in eine 1. Klasse einer AHS einsteigen.