Caritas startet Hilfsaktion zu baldigem Schulstart

„YoungCaritas“ hilft

Auch die Gleichaltrigen versuchen zu helfen: Im Rahmen der „YoungCaritas“ Schulsachensammlung haben 8500 Schüler in Wien und Niederösterreich Schulmaterial gesammelt. In 54 Schulen kamen mehrere hundert Schultaschen und Rucksäcke, Malkästen, Jausenboxen und vieles mehr zusammen, die Familien in den Mutter-Kind-Häusern und Sozialberatungsstellen der Caritas zugutekommen und günstig angeboten werden können. Am Donnerstag können von 11.30 bis 16.00 Uhr Schultüten im Caritas Shop auf der Mariahilfer Straße 77 vorbeigebracht werden, die im Anschluss in den Caritas-Einrichtungen befüllt und pünktlich zum Schulstart verteilt werden.