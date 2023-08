Indonesiens tropischer Gletscher ist in Gefahr

„Die Temperatur am Puncak Jaya ist mit der globalen Erwärmung gestiegen“, so Dodo Gunawan, Leiter der Abteilung für Klimawandel am indonesischen Institut für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG). „Die so genannte Null-Grad-Grenze - also der Punkt, an dem Wasser gefriert - liegt jetzt in größerer Höhe als der Gipfel.“