Drei Verdächtige in Haft, weiterer auf der Flucht

Wilder Einbruch mitten in der Nacht

Die fünf Männer werden verdächtigt, am Dienstag gegen 3 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in Kramsach eingedrungen zu sein, und die beiden Bewohner, einen 38-Jährigen und eine 36-Jährige überfallen zu haben. Dabei verwendeten drei Männer Pfefferspray, setzten ihre Opfer so außer Gefecht und verletzten sie dabei.