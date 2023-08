Kramsach: Bande stürmte Wohnung und überfiel Paar

Die Nacht auf Dienstag werden eine 36-jährige Einheimische und ihr 38-jähriger Mitbewohner aus dem Raum Kramsach so schnell wohl nicht mehr vergessen. Gegen 3 Uhr dürften drei maskierte Täter in das Wohnhaus eingedrungen sein. Dort klopften sie an die Tür ihrer Opfer. Als die Frau diese öffnete, drangen die Unbekannten in die Wohnung ein.