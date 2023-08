Terror-Ermittlungen gegen Raiffeisen in Tschechien

RBI „reduziert“ Aktivitäten in Russland

Die Bank verteidigt sich jedoch mit der Aussage, dass sie ihre Aktivitäten in Russland bereits reduziere. „Wir sind entschlossen, unsere Geschäftsaktivitäten in Russland weiter zu reduzieren. Die Gruppe ist für die Aufrechterhaltung der Integrität der Bank in Russland verantwortlich, die mehr als 9000 Menschen beschäftigt“, erklärte die Bank etwa im Juni.