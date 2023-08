Orbán: Mit Trump sofortiger Frieden in der Ukraine

Eine ziemliche Lobeshymne auf den derzeit wieder wahlkämpfenden Republikaner sang Orbán in einem Interview mit dem früheren „Fox News“-Moderator Tucker Carlson, das dieser am Mittwoch auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) veröffentlicht hatte. Auf die Frage Carlsons, was sein nächster Zug wäre, wenn er der NATO-Chef oder US-Präsident wäre, sagte Orbán: „Frieden. Sofort. Und Trump zurückholen, das ist der einzige Ausweg.“ In seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 habe Trump „für die Welt die beste Außenpolitik der letzten Jahrzehnte“ gemacht. Wäre er im Februar 2022 in den USA an der Macht gewesen, hätte Russland die Ukraine gar nicht erst angegriffen, spekulierte der 60-Jährige weiter.