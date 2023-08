Hurrikan in Florida verlängerte den Heimaturlaub

Der in Matthias Schwabs Wahlheimat Florida aufgezogene Hurrikan „Idalia“ verhinderte am Mittwoch die planmäßige Rückreise des Golfprofis in die USA. So verlängerte sich der Heimaturlaub des Steirers bis Freitag. Der 28-Jährige lächelte: „So kann ich die Berge noch weiter genießen.“