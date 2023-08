Coup in Tirol: Diebe nahmen Baustelle ins Visier

Zu dem Coup kam es in der Nacht auf Mittwoch. Ins Visier der Täter geriet eine Baustelle in Ellmau. Dort brachen sie zuerst in einen Container ein. „Anschließend brachen sie eine durch eine Baustellentüre versperrte Kellertüre auf“, heißt es von der Exekutive. Die Diebe ergriffen mit mehreren Maschinen und hochwertigen Werkzeugen die Flucht. Der Wert der Beute beträgt rund 10.000 Euro.