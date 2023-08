Innsbrucker Haie starten in die Königsklasse

Der 31. August 2023 geht in die Klub-Annalen ein. Innsbrucks Eishockey-Cracks feiern am Donnerstag (20.20 Uhr) gegen den Schweizer Meister Servette Genf ihre Premiere in der Champions Hockey League. Die Tiroler gelten dabei als krasser Außenseiter. Am Samstag gastieren sie in Biel.