Ryder Cup: Jetzt ist das US-Team komplett

Das zwölfköpfige Europa-Team für den Kontinentalvergleich Ende des Monats in Rom ist noch nicht komplett. Sepp Straka macht sich Hoffnungen auf die Nominierung, die Kapitän Luke Donald am Montag vornehmen will. Jon Rahm, Rory McIlroy, Viktor Hovland und Tyrrell Hatton sind bereits qualifiziert. Bis Sonntag können sich weitere zwei Europäer über Ranglisten ein Ticket sichern.