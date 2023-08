Horner: „Wenn Verstappen nicht da wäre, ...“

Neue Möglichkeit in Monza

Verstappen fährt bekanntlich in einer eigenen Liga, feierte bei seinem Heimrennen den neunten Sieg in Serie. Horner: „Es ist leicht, auf ihn (Perez, Anm.) einzuprügeln, wenn das Barometer auf der anderen Seite so hoch steht, aber er wird 2024 unser Fahrer sein.“ In Monza beim GP von Italien dieses Wochenende bietet sich für Perez erneut die Möglichkeit mit Leistung auf sich aufmerksam zu machen und so Horners Vertrauen ein Stückweit zurückzuzahlen.