Uni Innsbruck ist Pionierin bei „Game Studies“

Von Informatik bis zu den Rechtswissenschaften

Das ist weder dem Wirtschaftssektor noch der Forschung in Innsbruck entgangen. So war etwa auf der vergangenen Frühjahrsmesse ein eigener Sektor für E-Sports – also das Spielen von Computerspielen als Sport – vorhanden sowie vorsichtige Überlegungen, sogenannte E-Sports-Wettbewerbe auch in Innsbruck seitens der Messe zu veranstalten. Auf der Uni Innsbruck gibt es die Forschungsgruppe „Game Studies“, bestehend aus ca. 25 Leuten aus sechs verschiedenen Fakultäten, dem MCI und noch rund zehn Instituten: Vom Sport über die Informatik, Medien, Literatur, Germanistik, Rechtswissenschaften bis zur Theologie.