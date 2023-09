Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die freundliche Mischlingshündin Leyla (zwei Jahre) hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt. Aus diesem Grund suchen wir für die liebe Hundedame ein Zuhause mit Garten bei einem souveränen Zweithund, an dem sie sich orientieren kann. Da sie mit Berührungen und dem Anlegen des Brustgeschirrs noch nicht vertraut ist, benötigt sie einen ausbruchsicheren Garten, weil sie anfangs noch nicht spazieren geführt werden kann. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.