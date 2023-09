Nach Unwetter: „Tiere fühlen sich wieder wohl!“

Hochwertiges Katzenfutter

„Das hilft uns enorm. Wir freuen uns sehr. Denn die Hundezwinger müssen auch noch hergerichtet werden. Da ist der Schaden sehr groß“, so der Tierpfleger. Was aber trotzdem immer gebraucht wird, ist hochwertiges Katzenfutter. „Wir haben an die 100 Katzen zu versorgen und die meisten können nicht vermittelt werden. Deshalb habe ich auch die Ausläufe besonders schön hergerichtet.“