Historischer Almabtrieb wird gebührend gefeiert

Uralte bäuerliche Tradition wieder belebt

„Alle sind sie gesund, munter und rund“, jubiliert Ehrenobmann Josef Sommerauer. Ortschef Anton Ganaus freut sich, dass durch Idealisten eine uralte bäuerliche Tradition wieder belebt wird. Zumal man 42 Jahre habe warten müssen. Folkloristisch-zünftig wird es allemal zugehen am denkwürdigen Rindertag. Denn Bauern, Jäger und Holzknechte werden die geschmückten „Resis“ und „Zenzis“ ab 13.45 Uhr vom Versammlungsplatz in der Steinrotte in den Ort begleiten. Zuvor gibt es ein Platzkonzert und schließlich wird Pfarrer Pater Altmann den Weidetieren den Segen in den Stall mitgeben. Zu den Landwirten und Besuchern sprechen sodann noch Bauernbundobmann Georg Strasser und EU-Mandatar Alex Bernhuber.