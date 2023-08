Erschöpfter Bergsteiger mit Heli aus Wand gerettet

Das in der Früh in weiten Teilen des Landes vorherrschende Kaiserwetter nutzten am Montag viele für einen Ausflug in die steirische Bergwelt. Für einen 58-Jährigen endete der Ausflug beinahe in einer Tragödie. Der Rumäne verausgabte sich bei seiner Klettertour im Dachsteingebiet dermaßen, dass er den Ausstieg aus dem Klettersteig nicht mehr aus eigener Kraft schaffte. Er setzte einen Notruf ab und wurde durch den Polizeihubschrauber mit dem Tau geborgen.