Möbelhersteller: Mitarbeiter verzichten auf Gehalt

Seit 2014 wurde an der Realisierung der neuen Firmenzentrale gearbeitet. Sogar einen internationalen Architekturbewerb hatte es gegeben, das Siegerprojekt war aber nicht umsetzbar. Nun wurde das 31-Millionen-Euro-Gebäude und die fünf Millionen Euro teure Energiezentrale just an dem Tag offiziell eingeweiht, an dem zum ersten Mal die Produktion im laufenden Betrieb stillstand.