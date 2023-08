So läuft die Jagd nach dem Wienerberg-Phantom

Ein toter Mann im Schlafsack, sein Kopf einige Meter weit entfernt. Möglicherweise von Tieren verschleppt. Ein münzgroßes Loch in der Schädeldecke verrät den Ermittlern aber sofort, dass Fremdeinwirkung im Spiel war. Die Leiche am Wienerberg wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Der Täter? In freier Wildbahn. Ob er geschnappt wird? Ja. Die Frage ist nur: wann? Denn den perfekten Mord gibt es nicht.