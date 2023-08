Besitzer gab eigenen Hund als „Findling“ aus

Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe hat immer häufiger mit Betrugsfällen zu kämpfen. Oft schafft sich jemand unüberlegt eine Fellnase an, schiebt sie dann jedoch ab oder setzt sie aus. Ein Mann in Braunau trieb das Ganze an die Spitze. Er wollte seinen Hund loswerden und zeigte dabei keine Skrupel.