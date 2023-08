Höchste Regenwarnung, tödliche Gefahren lauern!

Wasserpegel steigen weiter

Während in Innsbruck bereits der mobile Hochwasserschutz aktiviert wurde und Sandsäcke - etwa bei Universitätsbrücke - platziert wurden, steigen auch in anderen Teilen Tirols die Wasserpegel kontinuierlich an. In Telfs erreichte der Inn am Vormittag ein 30-jährliches Hochwasser. Brenzlig die Situation weiter auch bei der Ötztaler Ache oder bei der Ruetz im Stubaital. In Schwaz wurde die Steinbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt.