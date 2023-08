24 Stunden platteln und tanzen für den guten Zweck

Spenden für in Not geratene Familien gesammelt

Die Veranstaltung dient auch einem guten Zweck. Rund um die Tanzvorführungen wurden Spenden für den Soforthilfe-Fonds des Landestrachtenverbandes für in Not geratene Familien gesammelt. Wie viel zusammengekommen ist, kann Painer noch nicht genau sagen. Immer noch trudeln Spenden ein.