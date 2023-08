Zeller dürfen auf das Nationalteam hoffen

Beeindruckend, wie in Zell am See das Red Bull Salute nach seiner Übersiedlung von Kitzbühel, wo das internationale Einladungsturnier in den vergangenen vier Jahren beheimatet war, sofort angenommen wurde. Am Eröffnungssamstag waren beim Abendspiel über 2000 Eishockey-Begeisterte in der Eishalle. Die wie auch am sonntägigen Finaltag voll auf ihre Rechnung kamen, ihrerseits für eine tolle Stimmung sorgten.