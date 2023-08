GB: Kinder gemeinsam mit Sexualstraftätern in Haft

Rekord an unbearbeiteten Asylanträgen

Die Kinder können wegen eines Gesetzes inhaftiert werden, das erst im vergangenen Jahr in Kraft getreten war. Anklagen wegen Einwanderungsdelikten, die im Rahmen des Nationality and Borders Act eingeführt worden waren, haben härtere Strafen zur Folge und sollen als Abschreckung vor illegaler Einreise in das Vereinigte Königreich dienen. Das Land hat einen langen Rückstau an Asylanträgen. Die Anzahl unbearbeiteter Anträge erreichte kürzlich mit 175.000 Fällen einen neuen Rekord. Die Altersbeurteilung erfolge daher oberflächlich, so „Guardian“.