London will wieder Migranten auf Schiffe bringen

Ein erster Kahn soll bald vor dem südenglischen Hafen Portland ankern. Das kündige Sunak am Montag in Dover an. „Mit Mut und Entschlossenheit kann die Regierung dieses Problem (Migration, Anm.) lösen. Und wir nutzen jedes Mittel, das uns zur Verfügung steht“, sagte der britische Premier. Die Regierung will mit scharfen Gesetzen verhindern, dass unerwünschte Migrantinnen und Migranten einreisen. Laut Kritikerinnen und Kritikern kommt das Vorhaben aber einem Asylverbot gleich: Wer auf unerwünschten Wegen in Großbritannien ankommt, soll festgehalten und möglichst schnell nach Ruanda oder ein anderes Land, das als sicher gilt, abgeschoben werden. Auf den Flüchtlingsstatus soll dabei keine Rücksicht genommen werden.